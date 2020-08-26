شكرا لقرائتكم تعرف على تاريخ مواجهات عماد النحاس ضد الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل عماد النحاس المدير الفنى للفرق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، اختباراً صعباً، عندما يلتقى بفريق الزمالك في التاسعة مساء الخميس ضمن منافسات الجولة 22 من الدورى العام، وعرف النحاس بأنه قاهر الكبار سواء كان الأهلى أو الزمالك وهو ما يؤكده تاريخ مواجهاته مع القطبين، خاصة مع الأداء المميز الذى يقدمه مع ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، جعل الفريق يحتل المركز الرابع في جدول المسابقة ، وجاءت نتائج النحاس مع الزمالك كالتالى:

الدور الأول لموسم 2015 - 2016 ، حينما كان يقود فريق أسوان، حقق التعادل الايجابى مع الزمالك بهدف لهدف.

المواجهة الثانية فى الدور الثانى لموسم 2015 - 2016 ، مع فريق أسوان، وحقق الزمالك الفوز بهدف نظيف بصعوبة بالغة.

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المواجهة الثالثة فى موسم 2016 - 2017 ، بالدور الثانى لمسابقة الدورى العام، مع فريق الشرقية، حيث حقق النحاس مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على الزمالك بهدف دون رد، فى شباك "جنش".

وفى موسم 2017 - 2018 ، بالدور الأول لمسابقة الدورى العام، حقق عماد النحاس، التعادل مرة أخرى مع الزمالك 1-1 ، عندما كان يدرب الرجاء.

وفى موسم 2018 - 2019، تعادل أبناء النحاس مع الزمالك بهدفين لكل منهما، حيث كان المقاولون سببًا فى تأخر الزمالك فى ترتيب الدورى الذى تُوج به المارد الأحمر.

في أكتوبر الماضي، تلقى النحاس الهزيمة من الزمالك خلال قيادته للمقاولون، بهدفين مقابل هدف، فى مباراة الدور الأول من دورى الموسم الجارى.