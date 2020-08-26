شكرا لقرائتكم المحمدي وهمام يعودان لقائمة الإسماعيلي لمواجهة طنطا فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علن الجهاز الفنى للاسماعيلى قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة فريق طنطا غدا الخميس باستاد الاسكندرية لحساب الأسبوع الـ22 بمسابقة الدورى الممتاز ، القائمة شهدت انضمام باهر المحمدى وهمام طارق للمرة الأولى منذ استئناف النشاط فى 6 أغسطس الجاري ، مع استبعاد وجيه عبد الحكيم وفخر الدين بن يوسف ومحمود دونجا لأسباب مختلفة وجاءت كاملة كالتالى :

حارس مرمى .. محمد مجدى – محمد فوزى

خط الدفاع .. باهر المحمدى – محمد مجدى الجمل – محمد هاشم – إبراهيم أبو اليزيد – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن – محمود البدرى .

خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى – همام طارق – محمد مخلوف – مدحت فقوسة – بيكيتى سيلفا – محمد بيومى – محمد حمدى زكى – محمد الشامى.

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خط الهجوم .. حازم مرسى – شيلونجو.

ويختتم اليوم الخميس فريق الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة استعداداته لمواجهة طنطا المقرر لها التاسعة مساء غداً الخميس على ستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة 22 للمسابقة في محاولة لتحقيق الانتصار الأول بعد غياب في خمس مباريات متتالية، وهى المواجهة التى يستعيد فيها لاعبه أسامة إبراهيم الذى غاب عن مواجهة الحدود بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة وادى دجلة ، ومن المقرر أن يخوض الاسماعيلى مرانه الرئيسى على ستاد الاسكندرية تجنبا للارهاق حيث يدخل معسكر مغلق هناك والمبيت هناك استعداداً للمباراة.

وقرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسي ” ديديه جوميز ” المدير الفني لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق ، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادي دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة ، وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الاراء توجيه الشكر للفرنسي مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة .

وقام الفرنسى ديديه جوميز بجمع متعلقاته الشخصية من النادى ووداع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى المعاون له متمنياً لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة، عقب تلقيه إخطاراً من مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بإنهاء العلاقة بين الطرفين اليوم بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده ، وكان المدرب الفرنسى يرتبط بتعاقد مع الفريق الأصفر انتهى فى 30 يونيو الماضى ولكن مجلس إدارة الإسماعيلى قرر استمراره لنهاية الموسم عقب توقف المسابقة فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا قبل أن يقرر رحيله لإنقاذ سفينة الدراويش.