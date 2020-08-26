شكرا لقرائتكم الأهلي يعرض ثنائي أجنبي على فايلر لاختيار بديل رمضان صبحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض مسئولو النادي الاهلي على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ، صفقتين أجنبيتين لإختيار أحداهما للتعاقد معه مطلع الموسم المقبل لتكون بديلاً لرمضان صبحي لاعب الفريق السابق الذى أعلن إنه لن يستمر في الاهلي وسيرحل إلى بيراميدز بنسبة كبيرة ، ومن المقرر أن يختار فايلر أحداً من هذا الثنائي الأجنبي حتى تبدأ إدارة الاهلي رحلة التعاقد معه للأنضمام للفريق في الموسم الجديد ، ويفرض مسئولو القلعة الحمراء سياجاً من السرية حول هذا الملف حتى تُكلل المفاوضات بالنجاح.

من ناحية أخرى ، يدخل الأهلي اختباراً محلياً جديداً عندما يواجه الجونة على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء وبالتحديد في تمام التاسعة مساء، في المواجهة المقرر اقامتها بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري العام.

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ويسعى فريق الكرة الأول بالأهلي لتحقيق الفوز على الجونة لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التحليق في صدارة جدول المسابقة الذي يعتليه الفريق الأحمر برصيد 56 نقطة، وذلك بعد تعرضه لأولى هزائمه هذا الموسم على المستوى المحلي في الجولة الماضية أمام الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 3/1، وهي الهزيمة التي فجرت زلزال الغضب داخل القلعة الحمراء وأجبرت إدارة الكرة على عقد جلسة عاجلة مع رينيه فايلر لاستيضاح أسباب الهزيمة.

كما عقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مصارحة مع اللاعبين أكد خلالها على الثقة التامة في اللاعبين، وعلى قدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلي تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القاري.