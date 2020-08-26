شكرا لقرائتكم الحكم بحبس قائد مانشستر يونايتد في اليونان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أدين هاري ماغواير قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم يوم الثلاثاء بالاعتداء الجسيم ومحاولة دفع رشوة في اليونان.

وعوقب ماغواير مدافع منتخب إنجلترا بالسجن 21 شهرا وعشرة أيام لكن مع إيقاف التنفيذ لثلاثة أعوام، ما يعني أنه لن يدخل السجن.

وبحسب صحيفة "ذي غارديان" فإن ماغواير الذي انضم لقائمة منتخب إنجلترا التي تم الإعلان عنها في وقت سابق، أدين من قبل محكمة في سيروس.

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وألقي القبض على ماغواير "27 عاما" في ميكونوس يوم الخميس الماضي بعد تورطه في مشاجرة مع الشرطة.

ماغواير الذي دفع ببراءته من الاتهامات، تمت إدانته بالإيذاء الجسدي المتكرر، ومحاولة دفع رشوة، والعنف اتجاه موظفين عموميين والإهانة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) فإن مانشستر يونايتد أوضح أن ماغواير أكد براءته وسيستأنف ضد الحكم.