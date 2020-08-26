شكرا لقرائتكم رسمياً.. الهلال يودع كارلوس إدواردو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الهلال، يوم الثلاثاء، رحيل البرازيلي كارلوس إدواردو بشكل رسمي عن الفريق، بعدما أمضى 5 سنوات مع النادي.

ونشر الحساب الرسمي للهلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قدم خلالها الشكر للمهاجم البرازيلي على الفترة التي أمضاها مع النادي، والتي حقق خلالها بطولة الدوري مرتين، إلى جانب كأس السوبر والملك، وكأس ولي العهد، ولقب دوري أبطال آسيا.

ولعب إدواردو (30 عاما) مع الهلال 147 مباراة، أحرز خلالها 75 هدفا، وساهم في صناعة 18 هدفا أيضا، ويعد الأجنبي الأكثر تسجيلا في تاريخ الفريق الأزرق.