شكرا لقرائتكم طاهر محمد طاهر يغيب عن مواجهة المقاولون ضد الزمالك فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد غياب طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب عن مباراة فريقه المرتقبه أمام الزمالك، والتي من المقرر إقامتها غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، وذلك على خلفية إصابته قبل استئناف الدوري في العضلة الأمامية، التي أبعدته عن المشاركة خلال الثلاث مباريت الماضية، وفضل الجهاز الفني للمقاولون بقيادة عماد النحاس، عدم المجازفة بالاعتماد على اللاعب قبل تمام جاهزيته حتى لا تتفاقم الاصابة.

ومن المتوقع أن يعود طاهر إلى المشاركة أساسياً مع المقاولون بداية من الجولة 24 حيث يلتقي ذئاب الجبل مع النادي المصري في نهاية الأسبوع المقبل.

في سياق آخر، ناشد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على قطاع الكرة، مسئولو اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، "عبر اليوم السابع"، بضرورة إعادة النظر في جدول مباريات ذئاب الجبل، خاصة أن الفريق مضطراً لخوض ثلاث مباريات في 3 مدن مختلفة في أقل من أسبوع وهو ما يستحيل تطبيقه في ظل الاجراءات الاحترازية لكورونا وأخذ المسحات والحاجة لجلسات استشفاء بسبب ضغ المباريات.

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وقال عضو مجلس المقاولون في تصريحات خاصة: الفريق مضطر لخوض مباراة الزمالك يوم الخميس في القاهرة، والسفر في صباح اليوم التالي إلى الغردقة لمواجهة الجونة، ثم لعب المباراة والعودة من جديد إلى القاهرة قبل أن يسافر الفريق مجدداً إلى الاسكندرية لمواجهة المصري، كيف يتحمل اللاعبون هذا الأمر.

أضاف: لن تكون حتى هناك فرصة لجلسة استشفاء بعد المباراة التي يتم خوضها، رغم أننا سنسافر بالطائرة لتوفير الوقت والجهد، إلا أن هذه المباريات ستقضي على الفريق حتى في الظروف الطبيعية لا يمكن للاعبين تحمل هذ الضغط.

واصل: لا نعترض على تلاحم المباريات ونعلم ضيق الوقت، ولكن نطلب فقط تنظيم المباريات حتى لا يصاب اللاعبين بالاجهاد، أو يكونوا عرضة للإصابات بسبب عدم وجود فرصة لجلسات استشفاء.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 37 نقطة عقب الخسارة الأخيرة التى لحقت بذئاب الجبل بهدف نظيف أمام فريق أسوان، فى الجولة 21، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 21 مباراة، فازوا فى 11 لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا ست مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 18 آخرين.