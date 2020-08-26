شكرا لقرائتكم شريف إكرامي يصدم جماهير الأهلي بمزيد من التصريحات الغريبة.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صدم شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلى السابق، جماهير القلعة الحمراء، بمزيد من التصريحات الغريبة عقب أزمته الأخيرة بالنادى بعدما أعلن مجلس الإدارة انتهاء علاقة إكرامى بالأهلى وخروجه من حسابات الفريق لنهاية عقده بنهاية الموسم الجارى، وبات اللاعب قريباً من الالتحاق بفريق بيراميدز، وسط اتهامات قوية لحارس الفريق الأحمر السابق، بأنه لعب دوراً رئيسياً في رحيل رمضان صبحى زوج شقيقته، عن الأهلى لينضم هو الآخر إلى بيراميدز.

وبدا الأمر كما لو سجل شريف إكرامى هدفاً في مرماه، بعد سلسلة من الاعترافات وضعته من جديد محل انتقاد جماهيرى، بعد حديثه عن رفضه لتخفيض راتبه عقب جائة كورونا، وتأكيده على أن الانتماء المطلق للحماهير فقط وأن انتماء اللاعب مشروط بالعرض المادى للنادى، وكذلك علمه برحيل عبد الله السعيد عن الأهلي قبل القلعة الحمراء.





رفض تخفيض راتبه بعد كورونا

كشف شريف إكرامى حارس عن كواليس قرار الخصم من عقود اللاعبين بعد هزيمة الأهلي بخماسية أمام صن داونز الجنوب أفريقيا في النسخة الماضية بدوري الأبطال، وقال شريف: دور كابتن الفريق هو توصيل صوت اللاعبين..مُتابعاً: بعد مباراة صن داونز التى خسرناها بخماسية تعرضنا لخصم كبير بقيمة 10%، وطلبني سيد عبد الحفيظ بأن أبلغ اللاعبين بالقرار، لم يكن عندي شك بأن النتيجة كانت كارثية، ولكن كان لابد من المناقشة، لم أكن مع الفريق وقتها كنت في مصر.

وأوضح: نصحته بالانتظار، وقلت له إننا لدينا مباراة عودة وبعدها مباراة بيراميدز وليس الوقت مناسباً لهذا الأمر خاصة أن الدوري على المحك، ولم يتم الموافقة على رأيي، وطلبت منه حافز أن أبلغ اللاعبين بالقرار وأن يكون المقابل هو إلغاء هذا القرار حالة التتويج بكأس السوبر" ورغم التتويج بالدورى والسوبر رفض الأهلى التراجع عن الخصم.

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اختتم: شكلى أمام اللاعبين لم يكن مناسبا بعد هذا الموقف، ثم بعد أزمة كورونا، تحدث معنا عبد الحفيظ بشأن تخفيض العقود، فقلت له هل هناك أزمة، قال الناس بتقول فيه أزمة، فقلت له إني مش موافق، وطلبت منه إبلاغ اللعيبة".





الانتماء مشروط بالمقابل المادى

أكد شريف إكرامي أنه كان يعلم بتوقيع عبد الله السعيد صانع ألعاب القلعة الحمراء السابق، لنادي الزمالك قبل وصول المعلومة إلى مسئولي الأهلي بأيام، وأضاف إكرامي في تصريحات تلفزيونية: لا يوجد شئ اسمه التوقيع على بياض والانتماء عند اللاعب مشروط بالمقابل المادى، الانتماء المطلق للجماهير فقط، كنت أعرف أن عبد الله السعيد اتخذ قرار الرحيل مبكراً وتوقيعه للزمالك قبل وصول المعلومة للأهلي، ولم أتحدث في الأمر لأنه لا يخصني وحفاظاً على مبادئي ، وأضاف: رجوع رمضان للأهلي أو غيره ليس الحل للأهلي، بعد عودة رمضان وبعد ضم الشحات خسرنا من صن داونز بخماسية.





مخالفة قرار الأهلي

أكد شريف إكرامى أن جميع اللاعبين تلقوا تحذيراً من سيد الحفيظ مدير الكرة بمنع الحديث على السوشيال ميديا، ومع ذلك غرد على تويتر بهدف توضيح موقفه، وقال إكرامى: بعد اجتماعي مع سيد قال لي أنه ممنوع أن يتحدث أي لاعب على السوشيال ميديا وأعتقد أن تغريدات تويتر كانت السبب.

استأنف: بعد انتقال رمضان إلى بيراميدز شعرت أن هناك توجيه للجماهير باتهامي، وكنت أمام حلين إما الصمت وإما الحديث، وانتظرت رد النادي على الأمر، مثلما ردوا عن وليد سليمان وخناقة أحمد فتحي مع فايلر.





تضارب تصريحاته مع والده



اتهام المجلس الحالى بعدم الإخلاص للنادى

تضاربت تصريحات شريف إكرامى مع والده حارس مرمى الاهلى السابق، اكرامى الشحات، والذى أكد أنه تفاجأ بقرار نجله بالرحيل عن الاهلى، قال أن بخرج شريف مؤكداً أنه استشار والده ورمضان صبحى فى أمر رحيله عن الأهلى نهاية الموسم الجارى.

اتهم شريف اكرامى المجلس الحالى بعدم اخلاص بشكل غير مباشر وقال شريف في: محمود الخطيب أكثر رئيس موجود مع الفريق من بين كل الرؤساء الذين تعاملت معهم، وهو رجل يعشق النادي، وعليه ضغط كبير وحرب شرسة، ولذلك حمله ثقيل، ومهما كنت رجل متفاهم تحتاج أشخاص معك لمساعدتك على النجاح، والأهم أن يكونوا بنفس إخلاصك.