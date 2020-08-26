شكرا لقرائتكم أحمد شوبير: انتظروا مفاجأت صارخة بانتخابات اتحاد الكرة أغسطس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توقع الإعلامى أحمد شوبير حارس مرمى النادى الاهلى ومنتخب مصر الأسبق، حدوث مفاجأت صارخة فى انتخابات إتحاد الكرة المقبلة ، وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم :"حرصت على الاتصال بالمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الاوليمبية لمعرفة مصير إنتخابات إتحاد الكرة ، وأبلغنى أن لائحة اللجنة الاوليمبية الجديدة نشرت فى الوقائع المصرية وإعتمدت فى ديسمبر الماضى ووافق عليها الوزير وبالتالى تستطيع اللجنة الخماسية الدعوة للجمعية العمومية ولكن هذا سيكون مستحيلا بعد 30 أكتوبر المقبل لإستمرار بطولة الدوري".

وتابع شوبير:"بذلك أصبح الموعد المحدد لإنتخابات الجبلاية أغسطس المقبل ، واللجنة الخماسية مستمرة فى عملها ، وأتوقع حدوث مفاجأت صارخة فى الانتخابات المقبلة من حيث الأسماء التى ستخوض معركة الانتخابات فى اتحاد الكرة وستكون المفاجأت بلا حدود".

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وعن اللاعبين المعارين فى الاهلى قال شوبير:"تم الاستقرار على عودة عمار حمدى وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم والمغربى وليد أزارو ، فيما تنتهى رحلة أحمد فتحى مع الاهلى بنهاية الموسم الحالى ليبدأ مشواره بالموسم المقبل مع بيراميدز".

وعن مباراة الاهلى والجونة قال شوبير:"سوف تظهر هذه المباراة هل تأثر لاعبو الاهلى بالقمة بعد الهزيمة أمام الزمالك وفقدوا الثقة فى أنفسهم أم لا ، خاصة أن الجمهور تصدى ببراعة للحملة التى وجهت لإسقاط المارد الأحمر بعد القمة ، وفوز الفريق بالمباريات الخمسة المقبلة يضمن تتويجه بالدوري ولكن أى تعثر يؤكد أن البطولة سوف تشهد مفاجأت".

وأوضح: "فايلر اجتمع مع صالح جمعة والمدرب أكد له أنه لا يوجد خلاف معه سوى زيادة وزنه فقط، فايلر طالب صالح جمعة بإنقاص وزنه 6 كيلو، لكي يصبح جاهزاً للمشاركة في المباريات المقبلة"، وختم: " المدرب السويسري كان يمتلك عروضاً تدريبية في أوروبا، ودخل في صراع مع نفسه لكنه في النهاية قرر العودة للنادي الأهلي مرة أخرى".