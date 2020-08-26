شكرا لقرائتكم جمال علام : أنا من أدخلت "الكمبيوتر والسيستم" لاتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم الأسبق، عن أنه أول من أدخل نظام العمل بالكمبيوتر إلي اتحاد الكرة ، بعد أن كان العمل يدوي في السنين السابقة ، وتم عمل سيستم إليكتروني جديد في عهدي لتسجيل الصادر و الوارد عن طريق الكمبيوتر ليتم بدأ العمل به عقب حريق مقر الجبلاية الشهير في 2013 .

تابع جمال علام في تصريحات لإذاعة الشباب و الرياضة أنه عقب حريق الجبلاية ، اختفت الكثير من المستندات الهامة ليتم بعدها إصدار قرار بالعمل بالكمبيوتر لتسجيل كل الصادر و الوارد و المخاطبات وخلافه ، وتم عمل سيستم إليكتروني يربط اتحاد الكرة بالمناطق و الفروع لتسهيل مهمتهم بعدم السفر إلى القاهرة والتواجد في اتحاد الكرة وتحملهم عناء ومشقة السفر خاصة أن هناك مناطق من الأقصر و اسوان و الصعيد.

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وتطرق جمال علام بتأكيده على عدم الترشح لرئاسة اتحاد الكرة في حالة ترشح هاني أبو ريدة لهذا المنصب و أنه يرى أن أبو ريدة هو الأحق بهذا المنصب خاصة أن الأخير يستعد للترشح أيضا لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

أكد علام أنه تراجع عن فكرة الترشح لمنصب النائب مع هاني أبو ريدة و أنه في حالة عدم الترشح على منصب الرئاسة لن يترشح في انتخابات الجبلاية ، و أنه يطالب اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني بإنهاء اللائحة والتجهيز للانتخابات ، من أجل معرفة من تنطبق عليه شروط الترشح لانتخابات الجبلاية.