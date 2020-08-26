شكرا لقرائتكم برنامج خاص لتخفيض وزن صالح جمعة لدخول قائمة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي برنامج خاص لصالح جمعة لاعب الفريق من أجل تخفيض وزنه بالشكل الذى يعود به للوزن المثالي ويسمح له بالمشاركة في مباريات الفريق بعدما لاحظ فايلر أن "وزن" صالح مازال يُمثل عقبة في طريق عودة اللاعب للمشاركة في مباريات الأهلي ، ورغم أن اللاعب إلتزم بشكل واضح في تدريبات الفريق الجماعية الأخيرة وبات مُلتزم للغاية إلا أن المدرب االسويسري مازال يرفض فكرة الإستعانة به في المباريات بسبب أزمة الوزن وتردد أن فايلر طالب اللاعب بتخفيض وزنه 6 كيلو جرام حتى يصل للوزن المثالي الذى يؤهله لدخوله قائمة المباريات.
ورغم أن تقارير ذهبت خلال الأيام الماضية إلى أن اللاعب سيكون ضمن حسابات المدرب السويسري في مباراة الجونة الليلة بعدما كشفت خسارة الأهلي الأخيرة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف أن الفريق بحاجة للاستعانة بصالح جمعة في ظل تراجع مستوى معظم لاعبي لفريق بشكل واضح الأمر الذى رفع من حدة الغضب ضد المدير الفني وجعل الكثيرون يُطالبونه بتجهيز صالح جمعة وضمه لقائمة مباراة الجونة غير أن المدير الفني واصل إستعباد اللاعب الذي ظهر مُلتزماً بشكل واضح في التدريبات ولا يحتاج إلا لفرصة من قبل المدير الفني .
رينيه فايلر أعلن قائمة الفريق لمواجهة الجونة، المقرر لها اليوم ،الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.
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