لحظة بلحظة مباراة الأهلي ضد الجونة فى الدوري المصري

يقدم الخليج 365 متابعة حية لحظة بلحظة لمباراة الأهلي ضد الجونة بعد عودة الدوري المصري من توقف دام لعدة أشهر بسبب جائحة كورونا.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً محلياً جديداً عندما يواجه الجونة على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء وبالتحديد في تمام التاسعة مساء، في المواجهة المقرر اقامتها بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري العام.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

ويسعى فريق الكرة الأول بالأهلي لتحقيق الفوز على الجونة لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التحليق في صدارة جدول المسابقة الذي يعتليه الفريق الأحمر برصيد 56 نقطة، وذلك بعد تعرضه لأول هزائمه هذا الموسم على المستوى المحلي في الجولة الماضية أمام الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 3/1، وهي الهزيمة التي فجرت زلزال الغضب داخل القلعة الحمراء وأجبرت إدارة الكرة على عقد جلسة عاجلة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق لاستيضاح أسباب الهزيمة، كما عقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مصارحة مع اللاعبين أكد خلالها على الثقة التامة في اللاعبين، وعلى قدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلي تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القاري.

الأهلي ضد الجونة

يدخل الأهلي مواجهة الجونة وهو منقوصاً من بعض نجومه أبرزهم رمضان صبحي المنتهية اعارته للفريق، محمود عبد المنعم كهربا تنفيذاً لعقوبة الإيقاف، وليد سليمان، حسين الشحات ومحمود متولي بداعي الإصابة بينما يستعد الأهلي خدمات أحمد الشيخ بعد شفائه من الإصابة ،كما يعود صالح جمعة لقائمة الفريق بعد غياب طويل، حيث أعلن اللاعب تواجده في المباراة ووعد الجماهير بتقديم أفضل ما لديه مع الفريق.

وعقد فايلر جلسة مطولة مع لاعبي الأهلي شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، وطالب فايلر اللاعبين بطى صفحة مباراة القمة والتفكير فى مواجهة الجونة، مؤكداً أن الفريق واجه سوء حظ كبير فيها، وكان هناك سوء حظ أيضاً فى سيناريو المباراة والذى لم يخدم الفريق، في الوقت الذي لم يكن عدداً من اللاعبين في يومهم فضلاً عن الإصابات والغيابات العديدة التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة على حد قوله.

​الأهلي والجونة

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفنى والإدارى مسحة كورونا صباح يوم الاثنين الماضي استعدادا لمواجهة الجونة، وذلك وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة الذى يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

على الجانب الأخر يدخل الجونة المباراة وهو يمر بحالة من عدم الاتزان خاصة وأن نتائج الفريق منذ استئناف بطولة الدوري جاءت سلبية، وأخرها الخسارة في الجولة الماضية أمام نادي مصر بهدف نظيف ليتوقف رصيده عند النقطة 21 محتلاً المركز الرابع عشر.

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري المصري

ويحاول البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للجونة الاستعانة باللاعبين أصحاب الخبرات في مواجهة الأهلي، أملاً في تحقيق المفاجأة واقتناص نتيجة إيجابية أمام متصدر جدول الترتيب لتحسين وضع الفريق في جدول المسابقة.



ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد الجونة .. قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

ترتيب الدوري المصري قبل الأهلي ضد الجونة ..أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة الجونة، المقرر لها غدا الأربعاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز ، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.



ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد الجونة .. استبعاد صالح جمعة

ترتيب الدوري المصري قبل الأهلي ضد الجونة.. واصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي استبعاد صالح جمعة لاعب الفريق من حساباته الفنية رغم أن تقارير ذهبت خلال الأيام الماضية إلى أن اللاعب سيكون ضمن حسابات المدرب السويسري في مباراة الجونة غداً بعدما كشفت خسارة الأهلي الأخيرة من الزمالك بثلاثة أهداف لهدف أن الفريق بحاجة للاستعانة بصالح جمعة في ظل تراجع مستوى معظم لاعبي لفريق بشكل واضح الأمر الذى رفع من حدة الغضب ضد المدير الفني وجعل الكثيرون يُطالبونه بتجهيز صالح جمعة وضمه لقائمة مباراة الجونة غير أن المدير الفني واصل إستعباد اللاعب الذي ظهر مُلتزماً بشكل واضح في التدريبات ولا يحتاج إلا لفرصة من قبل المدير الفني الذى تعرض لهجوم شرس عقب الخسارة من الزمالك. ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي ضد الجونة

مُبررات فايلر باستبعاد صالح جمعة مازالت تتمثل في عدم جاهزية اللاعب للمباريات وهو ما يراه البعض غير مُقنع لأن المدير الفني بات مُطالب بتجهيز اللاعب حجتى يكون أحدى أوراقه الرابحة ضمن الفترة المقبلة.

الأهلي ضد الجونة