شكرا لقرائتكم لاعبو سلة طنطا يشكون تأخر المستحقات فى لجنة شئون اللاعبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام عدد من لاعبى فريق كرة السلة بنادى طنطا بتقديم شكوى فى لجنة شئون اللاعبين ضد مجلس إدارة النادي من أجل تأخر صرف مستحقاتهم المالية بالإضافة إلى مكافأة الفوز المستحقة التى لم يصرفها النادى ، منذ عدة أشهر ، وعدم استجابة النادي لطلباتهم بصرف المستحقات أكثر من مرة.

كما أكدت شكوى لاعبي نادي طنطا التى وصلت إلى الاتحاد أحقيته فى الحصول على مستحقاتهم كاملة دون خصم نسبة الـ 15 % فى ظل تحقيق هدف المركز الـ 11 بدورى السوبر ، فضلا عن أن عدم صرف مكافات فوز المباريات والتى تجاوزت الـ 10 ألف جنيه .

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وقامت بالفعل لجنة شئون اللاعبين بإتحاد السلة بمخاطبة نادى طنطا للإستفسار عن عدم صرف مستحقات اللاعبين ، إلا إنها حتى الأن لم تتلقي أي ردود رسمية من إدارة النادي .

كما تقدم لاعبو فريق الكرة الطائرة بنادى طنطا مسبقا بشكوى رسمية إلى اتحاد اللعبة، برئاسة سامح حمدى، ضد إدارة النادى بسبب عدم صرف المستحقات المالية المتأخرة ورواتب اللاعبين منذ 5 أشهر.

يأتى تقدم اللاعبين بالشكوى فى ظل عدم استجابة مجلس النادى، برئاسة فايز عريبى، بصرف المستحقات بحجة الضائقة المالية التى يمر بها النادى.