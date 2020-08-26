شكرا لقرائتكم محمد سالم يعود لـ المقاولون ضد الزمالك بعد التعافي من الضامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد المقاولون العرب خدمات لاعبه محمد سالم مهاجم الفريق، في المباراة المرتقبة لذئاب الجبل أمام نادي الزمالك، والمقرر إقامتها غداً الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري العام، وذلك بعد غيابه عن مباراة فريقه الماضية الماضية أمام أسوان، للإصابة بإجهاد في العضلة الضامة، ويعتبر سالم من أهم العناصر المؤثرة في خط هجوم المقاولون، حيث سجل 5 أهداف خلال الموسم الجاري وصنع هدفين، رغم مشاركته كبديل في أغلب المباريات، من بينها هدفه في شباك الزمالك بالدور الأول خلال المباراة التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

في سياق متصل، ناشد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على قطاع الكرة، مسئولو اتحاد الكرة ولجنة المسابقات، "عبر اليوم السابع"، بضرورة إعادة النظر في جدول مباريات ذئاب الجبل، خاصة أن الفريق مضطراً لخوض ثلاث مباريات في 3 مدن مختلفة في أقل من أسبوع وهو ما يستحيل تطبيقه في ظل الاجراءات الاحترازية لكورونا وأخذ المسحات والحاجة لجلسات استشفاء بسبب ضغ المباريات.

وقال عضو مجلس المقاولون في تصريحات خاصة: "الفريق مضطر لخوض مباراة الزمالك يوم الخميس في القاهرة، والسفر في صباح اليوم التالي إلى الغردقة لمواجهة الجونة، ثم لعب المباراة والعودة من جديد إلى القاهرة قبل أن يسافر الفريق مجدداً إلى الاسكندرية لمواجهة المصري، كيف يتحمل اللاعبون هذا الأمر".

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أضاف: لن تكون حتى هناك فرصة لجلسة استشفاء بعد المباراة التي يتم خوضها، رغم أننا سنسافر بالطائرة لتوفير الوقت والجهد، إلا أن هذه المباريات ستقضي على الفريق حتى في الظروف الطبيعية لا يمكن للاعبين تحمل هذ الضغط.

واصل: لا نعترض على تلاحم المباريات ونعلم ضيق الوقت، ولكن نطلب فقط تنظيم المباريات حتى لا يصاب اللاعبين بالاجهاد، أو يكونوا عرضة للإصابات بسبب عدم وجود فرصة لجلسات استشفاء.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام، برصيد 37 نقطة عقب الخسارة الأخيرة التى لحقت بذئاب الجبل بهدف نظيف أمام فريق أسوان، فى الجولة 21، حصدها ذئاب الجبل بعد خوض 21 مباراة، فازوا فى 11 لقاء وتعادلوا فى 4 وخسروا ست مباريات، وسجل لاعبو المقاولون 25 هدفاً واستقبلت شباكه 18 آخرين.