شكرا لقرائتكم رئيس الإنتاج الحربى يسعى لإقناع مختار وعبد العاطى بالتراجع عن الاستقالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد ظهر اليوم الاربعاء ، اللواء أشرف عامر رئيس نادى الانتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق اجتماعاً مع مختار مختار المدير الفنى للفريق ومجدى عبد العاطى المدرب العام لإقناعهم بالتراجع عن الاستقالة من الجهاز الفنى ، وأكد خالد مهدي مدير الكرة بالانتاج الحربي أن ناديه يرفض استقالة مختار مختار المدير الفني من منصبه ويحاول اقناعه بالاستمرار وكذلك مجدى عبد العاطى ، وقال مهدي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":" قرار مختار مختار جاء من شعوره بالغضب من الخسارة ولكننا لانتعامل بالقطعة ونثق في قدراته وإمكانياته ولن نوافق علي رحيله ، وتابع مدير الكرة بالانتاج الحربي:" سنعقد جلسات مكثفة مع مختار مختار لإقناعه بالعدول عن الاستقالة واستكمال رحلته مع الفريق لأننا قادرون علي تصحيح مسار الفريق في اقرب وقت "

Advertisements

وأعلن مختار مختار أنه تقدم بإستقالته من قيادة الفريق و أن المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش ستكون الأخيرة له مع الإنتاج و أبلغ مسئولو النادي بهذا القرارا ، بعد الهزيمة أمام فريق بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد ، تابع مختار مختار في المؤتمر الصحفي أنه حزين للخسارة أمام بيراميدز بثلاثية موضحا أن الإنتاج يمر بفترة عصيبة للغاية في الأداء والنتائج، وبعد الإصابات العديدة بكورونا تأثر الإعداد كثيرا ووضح تراجع النتائج ، و أن الإجهاد الشديد وضح على لاعبي فريقه بسبب ضيق فترة الإعداد والتأثر بكورونا، وكان لديه أمل أن يكون الأداء أفضل ولكن للأسف الشديد كل لقاء يشهد نتائج سلبية تحبط الفريق، مشيرا إلى أن الهدف المبكر لبيراميدز أحبط اللاعبين بشدة، كما أن هناك أخطاء كبيرة في معظم الخطوط.

وأعلن مجدي عبد العاطي مدرب عام الإنتاج الحربي أن مهمته انتهت مع الفريق ، و أنه كان هناك اتفاق مع إدارة الفريق على الاستمرار لـ3 مباريات فقط ، بعد شفاء مختار مختار من فيروس كورونا ، وبالتالي مهمتي انتهت وسأرحل عن الفريق ، خاصة أن هناك أسامه محمد و عبدالله رجب مدربين في الجهاز الفني