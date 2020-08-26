شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. رباعية الأهلي التاريخية أمام كوتوكو بدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 26 أغسطس 2006 ، سجل الأهلي حامل اللقب أربعة أهداف متتالية في أول ثلث ساعة من عمر المباراة تلاعب خلالها أبناء التتش بأشباح أشانتي كوتوكو بطل غانا في الجولة الرابعة لدوري أبطال إفريقيا ، تقدم محمد أبوتريكة في الدقيقة السادسة من ضربة جزاء، وأضاف محمد شوقي الهدف الثاني بعدها بدقيقتين فقط، ثم ضاعف أسامة حسنى النتيجة في الدقيقة 15، واختتم الأنجولي أمادو فلافيو التهديف في الدقيقة 18، ليسجل الأهلي أسرع رباعية له إفريقيا والتي سجلها خلال 12 دقيقة ، ورفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط ليعزز فرص صعوده لنصف النهائي.

تشكيل الأهلي في هذه المباراة بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه مكون من: عصام الحضري، إسلام الشاطر، شادي محمد عبدالفتاح، وائل جمعة، محمد صديق، طارق السعيد، حسام عاشور، محمد شوقي (حسن مصطفى)، محمد أبوتريكة، الأنجولي أمادو فلافيو (أحمد صديق)، أسامة حسنى (عماد متعب).

وعلى مدار التاريخ، نجح الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1."

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.