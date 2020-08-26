شكرا لقرائتكم الأهلي يستفسر من كاف عن حقيقة تأجيل مباراتي الوداد بدوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استفسر مسئولو النادي الأهلي من نظراؤهم في اتحاد الكرة والإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وكذلك السفارة المصرية في المغرب عن حقيقة الأنباء التى تناثرت خلال الأيام الماضية حول رغبة نادي الوداد المغربي في تأجيل موعد مباراتي الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب إنتشار "فيروس" كورونا في النادي المغربي الفترة الماضية.

وشهدت الأيام الماضية تناثر أنباء من داخل نادي الوداد تُفيد بإستعداده لتقديم طلب رسمي للإتحاد الأفريقي لكرة القدم من أجل تأجيل مباراتي الأهلي اللتين تحدد إقامتهما يوم 25 أو 26 سبتمبر بالمغرب ( مباراة الذهاب) و3 أكتوبر المقبل بالقاهرة ( مباراة العودة).

وفتحت إدارة الاهلي خطوط إتصالات مع أكثر من جهة داخلية وخارجية لمعرفة حقيقة الأنباء التى ترددت بشأن تأجيل المباراة خاصة وأن القلعة الحمراء بدأت مؤخراً الإستفسار من السفارة المصرية بالمغرب عن عدة أمور خاصة بالمباراة وترتيبات الرحلة المرتقبة.

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على صعيد متصل ، قرر سعيد الناصيرى رئيس نادى الوداد نقل مقر إقامة الفريق من الفندق الذى يقيم فيه حاليا فور تسجيل ثلاثة إصابات جديدة بفيروس كورونا فى صفوف الفريق مؤخرا فقد تلقى الوداد ضربة جديدة بعد إصابة 3 لاعبين جدد، بالفيروس بعد ظهور نتائج الاختبارات التى خضع الفريق، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس داخل الفريق إلى 11 حالة.

وقال موقع le360 سبورت المغربى إن مسئولى الوداد اضطروا لتغيير مقر الإقامة رغبة منها فى التنقل لفندق أفضل، من شأنه أن يوفر خدمات أفضل خاصة فيما يتعلق بالشروط الصحية المتعلقة بوسائل الحماية من الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت رابطة الدورى المغربى قد قررت تأجيل ثلاث مباريات، فى الجولة الرابعة والعشرين، وهى مباراة أولمبيك خريبكة مع نهضة بركان، رجاء بنى ملال واتحاد لطنجة ومباراة نهضة الزمامرة والوداد البيضاوى.

وأصبح فيروس كورونا يمثل كابوسا لمسئولى الكرة المغربية، بعد تأجيل عدد كبير من مباريات الدوري، خلال الفترة الأخيرة، بعد إصابة عدد كبير من اللاعبين بالفيروس..ويتصدر الرجاء، جدول ترتيب الدورى المغربى، برصيد 45 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط، عن الوداد الوصيف، برصيد 40 نقطة.