ميسي يشعر برشلونة برحيله عن النادي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات



أبلغ المهاجم الأرجنتيني، قائد فريق “برشلونة” الإسباني لكرة القدم، ليونيل ميسي، إدارة النادي بقرار رحيله عن أروقة الكامب نو، في رسالة رسمية بعثها عن بعد.

نقلت وكالة “رويترز” تقريرا لشبكة “تي واي سي سبورتس” الأرجنتينية، الثلاثاء، أن ميسي الذي قضى كامل حياته المهنية في برشلونة، أبلغ النادي برغبته في المغادرة عن طريق إرسال “بوروفاكس”.

تستخدم خدمة “بوروفاكس” في إسبانيا لإرسال المستندات بشكل عاجل وتستدعي وجود إثبات عند المستخدمين. جاء خطاب ميسي رغم أن عقده يستمر مع النادي الكتالوني حتى الموسم المقبل.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، أن النادي الإسباني أكد بالفعل إخطار اللاعب –الهداف التاريخي للفريق- للإدارة برغبته في الرحيل بعد عقدين من اللعب لصالح الفريق الكتالوني.

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يأتي هذا الإعلان بعد 11 يوما من خسارة برشلونة بنتيجة كبيرة (8-2) أمام “بايرن ميونيخ” في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي واحدة من أسوأ الهزائم في مسيرة اللاعب وفي تاريخ النادي.

فاز ميسي بستة جوائز الكرة الذهبية خلال فترة وجوده في برشلونة كأفضل لاعب في العالم، وساعد النادي في الفوز بـ10 ألقاب للدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

وأشارت تقارير إسبانية، الاثنين، إلى أن مدرب برشلونة، رونالد كومان، أخبر 4 لاعبين -ليس بينهم ميسي-، أنهم لن يكونوا ضمن حسابات الجهاز الفني في الموسم المقبل وعليهم البحث عن نادٍ جديد.