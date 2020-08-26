إكرامي: الخطيب يتعرض لحرب شرسة

قال شريف إكرامي حارس الأهلى السابق، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هانى حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن محمود الخطيب ، أكثر رئيس نادي تعامل معه موجود ومرتبط بالفريق وقريب من اللاعبين.

وأضاف إكرامي، أن الضغط الذى يتعرض له الخطيب فى العمل، مبالغ فيه وهو محب ومتفاني فى عمله، مؤكدا أن من يعمل مع الخطيب يجب أن يتفانى فى العمل مثله، ويشعر بالضغوط التى يتعرض لها النادي.

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وأكد رفضه الشديد لفكرة الربط بين مصيره مع القلعة الحمراء ومصير رمضان صبحي ، الذي قرر الرحيل عن النادي مؤخرًا، موضحا «إيه علاقة رحيلي عن الأهلي برحيل رمضان صبحي ؟، طب لو أنا اعتزلت هو هيعتزل؟!.. لا يوجد أي ربط من أي نوع بين تصرفاتي وتصرفات رمضان، كل منا له هويته الخاصة ويتخذ قراراته بنفسه».

وتابع: «صفقة انتقال رمضان صبحي لبيراميدز، انتهت فى 5 ايام، ولم أعلم بها سوى فى اليوم الثاني، ووالدى تفاجأ بالموضوع».

واختتم: «لا أحب النفاق.. أكثر شيء يضايقني رؤية لاعيبة بتتصنع لكي تكسب شعبية الجماهير خاصة بالسوشيال ميديا، فهى لا تحرك الأهلي، فالفريق مؤسسة لها أسس وقواعد واضحة».