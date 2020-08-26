شكرا لقرائتكم خبر عن 5 صفقات "ببلاش" تنقذ هجوم الأهلى من "صدمات" مروان محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن جمهور الأهلى هجوما حادا على مروان محسن، مهاجم الفريق الأحمر، بسبب تواضع مستواه فى المباريات الأخيرة وعدم تقديمه المستوى المنتظر منه لاسيما بعد واقعة مباراة القمة وطالب المشجعين عبر مواقع التواصل برحيله عن الاهلى ،وقررت إدارة النادى الأهلى ولجنة التخطيط إعادة النظر فى ملف تمديد عقد مروان محسن بعد الأحداث الأخيرة، رغم توقيع اللاعب على عقد جديد خلال الأيام الماضية يقتضى مد عقده لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسم القادم المتبقى فى عقده بحيث ينتهى موسم 2023.

وتبدو هناك عدة صفقات مناسبة لتدعيم خط هجوم الاهلى فى الموسم الجديد ودون تكلفة مادية كبيرة ونستعرضها فى السطور التالية..

*أيوب الكعبى

المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي صاحب الـ26 عامًا، فسخ العقد الذى يربطه بهيبي فورتشن الصيني،ليصبح اللاعب حرًا في الانتقال لأي نادٍ بشكل رسمي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية يبدو خياراً مطروحاً أمام الاهلى ولكنه قد يجد صراعاً مع بيراميدز الذى يفاوض اللاعب أيضاً.

ولعب الكعبي بقميص الرجاء في بداية مسيرته مع الكرة المغربية، قبل أن ينضم لنهضة بركان ، وأثناء تواجده مع فريق نهضة بركان، كان الكعبي قريبا من الانضمام لـ الزمالك، إلا أن العرض الصيني أوقف كل شيء لينضم اللاعب للدوري الصيني ، وعاد الكعبي من جديد إلى المغرب ولكن ليظهر بقميص الوداد على سبيل الإعارة، قبل أن يعود من جديد لفريقه ثم يفسخ عقده ويصبح حرا للانتقال لأي فريق.

وسجل الكعبي 9 أهداف وصنع هدفين بقميص هيبي فورتين الصيني ، وخلال فترته مع الوداد، نجح الكعبي في تسجيل 9 أهداف من بينهم 4 في دوري الأبطال وعلى المستوى الدولي، سجل الكعبي هدفين خلال ظهوره في 9 مباريات مع المنتخب.

*فخر الدين بن يوسف

يبدو التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الاسماعيلى خياراً مطروحاً أمام القلعة الحمراء في ظل معرفته بالدوري المصرى من واقع تجربته مع الدراويش ولتألقه مع الاسماعيلى فضلا عن خبراته الطويلة مع نسور قرطاج.

ويرتبط فخر الدين بن يوسف بتعاقده مع الإسماعيلى انتهى فى 30 يونيو الماضى، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 6 أشهر فقط فى يناير الماضى فى صفقة انتقال حروسجل هدفين خلال 4 مباريات بالدوري، وسط أنباء عن تلقي اللاعب عروض مغرية للانضمام لأحدها فى الموسم الجديد.

ورفع الجناح التونسى لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية عام 2013 مع الصفاقسى التونسي، فى عام اختير خلاله لاعب العام، كما توج فخر الدين بن يوسف بلقب الدورى التونسى مرتين، مرة مع الصفاقسى موسم 2012-13 وأخرى مع الترجى التونسى موسم 2016-17، وعلى المستوى الدولى ظهر بن يوسف 47 مرة بقميص منتخب تونس ونجح فى تسجيل 6 أهداف، وشارك فى كأس العالم بروسيا ونجح فى التسجيل مرة والصناعة أخرى.

ولم يسبق لـ فخر الدين بن يوسف اللعب فى الدورى المصرى لغير الإسماعيلى، بينما ارتدى قميص الترجى والصفاقسي، وشارك فخر الدين بن يوسف فى 21 مباراة الموسم الماضى مع الاتفاق ونجح فى تسجيل 3 أهداف وصناعة مثلها.

*وليد ازارو

وهناك اقتراح فى الأهلى تقوده لجنة التخطيط للكرة بالنادى، برئاسة محسن صالح، يُطالب بالإبقاء على أزارو وعدم بيعه لحاجة الفريق لجهوده، ويحاول مسئولو النادى إقناع فايلر المدير الفنى بهذا الأمر باعتبار أن المدرب السويسرى كان رافضاً عودة اللاعب.

أزارو طلب الرحيل عن القلعة الحمراء مجانًا حال عدم رغبة الأهلى فى استعادته مرة أخرى بعد انتهاء إعارته للنادى السعودى بنهاية الموسم الجارى، ويضغط المهاجم المغربى حاليًا على إدارة الأهلى بهدف السماح له بالرحيل دون مقابل مالى، إذا كان السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق لا يرغب فى عودته مرة أخرى.

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وليد أزارو إنضم إلى القلعة الحمراء موسم الانتقالات الصيفية 2017، حيث شارك مع الأهلي في 89 مباراة سجل خلالهم 41 هدفاً وصنع 16 أخرين، وكان أفضل موسم للمغربي هو 2017/2018، عندما سجل 26 هدفاً من بينهم 18 هدف في الدوري العام ليفوز بجائزة هداف الدوري، كما صنع 8 أهداف.

*محمد شريف

وتبدو عودة محمد شريف جناح الاهلى المعار لانبي حتى نهاية الموسم خياراً مطروحاً في حسابات مسئولي القلعة الحمراء لاسيما بعد تألق اللاعب بشدة.

محمد شريف سجل تسعة أهداف مع إنبي في الدوري خلال الموسم الحالي الذي توقف في مارس الماضي، ليحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي المسابقة خلف عبدالله السعيد نجم بيراميدز صاحب الـ13 هدفا.

*أحمد ياسر ريان

ويعد أحمد ياسر ريان مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، المعار إلى فريق الجونة، أحد المواهب التي ينتظرها مستقبل واعد في الكرة المصرية ، ونجح اللاعب في إثبات نفسه مع فريق الجونة، حيث ظهر بشكل متميز للغاية دفع الكثيرون لترشيحه ليقود خط هجوم الاهلى في الموسم الجديد.