صحيفة إسبانية تكشف.. حقيقة "وثيقة" طلب ميسي بالرحيل عن برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن الوثيقة التي تم تدوالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تخص طلب رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة "مزيفة".

وأرسل ميسي فاكسا رسميا أمس الثلاثاء، إلى نادي برشلونة أعرب خلاله عن رغبته في تفعيل البند المنصوص عليه في عقده، والذي بموجبه يعطيه الحق في الرحيل من جانب واحد بنهاية كل موسم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "صورة" لوثيقة قيل عنها أن الفاكس الرسمي لميسي الموجه إلى إدارة برشلونة.

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وبحسب ما أكدته صحيفة "موندو" فإن تلك الوثيقة مزيفة ولا تتوافق مع النسخة الأصلية التي أرسلها "ليو" إلى ناديه.

جدير بالذكر أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو دعت لعقد اجتماع طارئ خلال الساعات المقبلة لاتخاذ عدة قرارات بعد إعلان ميسي رغبته في الرحيل عن البلوجرانا.