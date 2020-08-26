مرشح رئاسة برشلونة يبدأ اجراءات سحب الثقة من بارتوميو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تواجد جوردي فار المرشح الرئاسي لبرشلونة في الانتخابات المقبلة، في مقر النادي صباح اليوم الأربعاء، لبدء إجراءات سحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته بالكامل.

وأثار طلب ليونيل ميسي نجم برشلونة بالرحيل عن النادي، سخط وغضب الجماهير الكتالونية التي دعت بارتوميو لتقديم استقالته من أجل الإبقاء على اللاعب الأرجنتيني بين صفوف البلوجرانا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية فإن فار تواجد صباح اليوم في مقر النادي لبدء عملية سحب الثقة من مجلس إدارة النادي الحالية.

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وقال المرشح الرئاسي لبرشلونة في رسالة على "تويتر": "كما قلت بالأمس ، لقد قدمت للتو خطابًا أطلب فيه التصويت بسحب الثقة من جوسيب ماريا بارتوميو ومجلس إدارته بالكامل".

وأضاف: "لا يمكن أن يكونوا مسؤولين عن النادي لمدة دقيقة أخرى، حان وقت الأفعال وليس الأقوال".

جوردي فار سبق له الترشح في انتخابات برشلونة السابقة إلا أنه لم يحظ بالدعم الكامل وخسر أمام بارتوميو، وينوى الترشح مجددًا في الانتخابات المقبلة.

جدير بالذكر أن فار خرج في تصريحات صحفية قبل عدة أيام وأكد تفاوضه مع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الحالي لقيادة الفريق الكتالوني.