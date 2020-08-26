اتصال هاتفي.. هل اقترب ميسي من الرحيل لمانشستر سيتي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية إسبانية، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، تواصل مع مدربه السابق بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية نقلاً من "راديو كتالونيا"، أوضحت أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تواصل مع جوارديولا من خلال اتصال هاتفي في الأسبوع الماضي لمعرفة قدرة مانشستر سيتي للتوقيع معه.

من جانبه، أعرب بيب جوارديولا سعادته في حال تمكنه من الحصول على خدمات ليونيل ميسي، حيث لفتت الإذاعة الكتالونية أن السيتي لديه 300 مليون يورو لانتداب صفقات جديدة قبل بداية الموسم الجديد.

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الساعات الماضية شهدت مفاجأة من العيار الثقيل بعدما أبلغ ميسي إدارة برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو برغبته بالرحيل عن النادي الكتالوني في الصيف الحالي من خلال تفعيل بند رحيله مجانًا.

في المقابل، كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البند الذي يتيح لميسي الرحيل عن القلعة الكتالونية انتهى، حيث إذا رغب النجم الأرجنتيني بترك الفريق سيكون عليه دفع الشرط الجزائي المتواجد في عقده والمقدر بـ700 مليون يورو.

وتأتي رغبة ميسي بالرحيل عن برشلونة في ظل النتائج المخيبة للفريق في الموسم المنقضي في مختلف البطولات والتي كانت آخرها الخروج من دوري أبطال أوروبا بخسارة مذلة على يد بايرن ميونيخ بنتيجة (8-2).

جدير بالذكر أن ميسي ارتبط اسمه مؤخرًا بالعمل مع بيب جوارديولا في مانشستر سيتي إلى جانب تواجد رغبة من جانب إنتر ميلان للحصول على خدمات صاحب القميص رقم 10 في برشلونة.