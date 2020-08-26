"3 تغييرات".. تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الجونة في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع الـ22 من مسابقة دوري we المصري.

وأفاد مراسل "الخليج 365" بالنادي الأهلي، أن فايلر سيقوم بثلاث تغييرات عن مباراة الزمالك الأخيرة والتي انتهت لصالح الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف في قمة الجولة الـ21 والتي أقيمت مساء السبت الماضي.

وستكون أولى التبديلات من خلال مشاركة رامي ربيعة في الجانب الدفاعي ليكون بجانب أيمن أشرف، حيث يأتي الاستعانة بربيعة ليكون بدلاً من ياسر إبراهيم.

أما التبديل الثاني فسيكون من خلال مشاركة أحمد فتحي لقيادة الجبهة اليمنى بدلاً من محمد هاني.

التبديل الثالث والذي سيجريه فايلر من خلال الاستعانة بخدمات الجناح الأنجولي جيرالدو ليشارك بدلاً لاعب الوسط المالي أليو ديانج.

ومن المقرر أن يعود الأهلي إلى طريقته المعتادة (4-2-3-1)، على أن يكون التشكيل المتوقع على النحو التالي:

Advertisements

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي.

ثنائي وسط ملعب دفاعي: عمرو السولية - حمدي فتحي.

ثلاثي وسط هجومي: جونيور أجايي - محمد مجدي "أفشة" - جيرالدو.

خط الهجوم: أليو بادجي.

ويتصدر الأهلي مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة جمعها من الفوز بـ18 مباراة مقابل تعادلين وخسارة من الزمالك، في المقابل يتواجد الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة جمعها من الفوز بخمس مباريات مقابل ست تعادلات وعشر هزائم.