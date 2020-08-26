الأهلي ضد الجونة.. تعرف على أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة عددًا من المباريات القوية وتحديدًا في مسابقة دوري we المصري إلى جانب الدوري التونسي.

البداية من الدوري المصري حيث يلتقي فريق طلائع الجيش منافسه سموحة ضمن مباريات الأسبوع الـ22.

وفي إطار مباريات نفس الجولة يواجه نادي مصر نظيره المصري البورسعيدي، في المقابل يستضيف الأهلي منافسه الجونة.

ويسعى الأهلي إلى استعادة الانتصارات مجددًا عقب الخسارة في بداية الأسبوع من غريمه الزمالك بهدف مقابل ثلاثة في قمة الجولة الـ21.

وفي الدوري التونسي وضمن مباريات الأسبوع الـ22، ستكون هناك مباراة قوية ستجمع بين الأفريقي بغريمه الترجي الرياضي.

ويتصدر الترجي ترتيب الدوري التونسي برصيد 53 نقطة بفارق عشر نقاط كاملة عن الصفاقسي صاحب المركز الثاني والذي خاض جميع مبارياته.

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ويستعرض "الخليج 365" أبرز مباريات الأربعاء بالمواعيد والقنوات الناقلة:

- الدوري المصري:

طلائع الجيش × سموحة .. الموعد 4 عصرًا .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

نادي مصر × المصري البورسعيدي .. الموعد 6:30 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 2.

الأهلي × الجونة .. الموعد 9 مساءً .. القنوات الناقلة أون تايم سبورتس 1.

- الدوري التونسي:

الأفريقي × الترجي الرياضي.. الموعد 8:10 مساءً .. القنوات الناقلة التونسية الأولى، قناة الدوري والكأس 1.