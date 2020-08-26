تعرّف على عقوبة اتحاد الكرة ضد عدلي القيعي بعد هجومه على حكام القمة

يسود اتجاه لدى لجنة الانضباط باتحاد الكرة، برئاسة المستشار سيد البنداري، لمعاقبة عدلي القيعي، مستشار التعاقدات بالأهلي، بالغرامة المالية والتوبيخ، بعد هجومه على حكام قمة الأهلي والزمالك بالدوري.

قال عدلى القيعى عن حكم مباراة

القمة الأخيرة: "هذا حكم نفذ أجندة بكل وقاحة، وأخطاؤه غريبة، ولقطة وليد سليمان ضربة جزاء، وهذا الحكم ذهب للفار عشان يقول ما فيهاش حاجة، ولو أن هناك آلية للتحقيق مع الحكم من الاتحاد الدولى ستسفر عن مفاجآت، خصوصًا أنه فعل الأمر نفسه فى مباراة الأهلى أمام بيراميدز الموسم الماضى".

كان الزمالك فاز على الأهلي بثلاثة أهداف لهدف سجلها أحمد سيد زيزو ومصطفى محمد وأسامة فيصل، وأحرز هدف الأهلي ياسر إبراهيم.