رياضة | رئيس كتالونيا يوجه رسالة مؤثرة إلى ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس كتالونيا يوجه رسالة مؤثرة إلى ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر كويم تورا رئيس حكومة إقليم كتالونيا الإسباني رسالة وداعية لقائد برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، عقب الأنباء المتداولة برغبته في الرحيل عن صفوف النادي الكتالوني العريق.

ونشر تورا منذ دقائق صورة تجمعه بميسي، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، وأرفقها بالقول: "كتالونيا ستظل دائما منزلك".

وأضاف: "شكرا لك على كل ذلك الوقت من السعادة وكرة القدم الاستثنائية، نحن كنا محظوظون بما يكفي لنتشارك سنوات من حياتنا مع رياضي نبيل وأعظم لاعب في العالم".

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وختم رسالته بعبارة: "لن ننساك أبدا".

وذكرت العديد من التقارير الصحفية في الساعات الماضية أن ميسي أرسل "فاكس" لإدارة برشلونة طلب فيه فسخ تعاقده والرحيل عن النادي.

وترددت أنباء قوية عن رغبة ميسي في الرحيل عن برشلونة هذا الصيف، بعد الخسارة التاريخية أمام بايرن ميونخ الألماني بنتيجة 8-2 في دوري الأبطال.

وأثارت أنباء رغبة ميسي الرحيل عن البارسا شهية عدة أندية أوروبية كبيرة، لضم أسطورة برشلونة إلى صفوفها خلال سوق الانتقالات الجاري، وعلى رأسها مانشستر سيتي الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي.