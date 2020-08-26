رياضة | محمود الشامي يورط مجاهد ومجدي عبد الغني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمود الشامي يورط مجاهد ومجدي عبد الغني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، رأيه في فكرة تقليص عدد أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة.

وأوضح أنه يتفق مع هذا القرار، ولكن بشرط أن يكون للأندية التي خرجت من الجمعية العمومية لها حقوق مادية مثل الأندية التي لها حق التصويت.

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وأشار الشامي في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة قناة النهار، إلى أنه خلال فترة تواجده في رابطة الأندية أعضاء باتحاد الكرة السابقين، مثل أحمد مجاهد ومجدي عبد الغني، قالوا لي "انسى الدوري احنا اللي هنديره".

وشدد على أنه لابد من تفعيل اللوائح وتفعيل رابطة الأندية المحترفة حتى ينصلح حال الكرة المصرية.