رياضة | قمة ساخنة بين الترجي والإفريقي في الدوري التونسي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر قمة ساخنة بين الترجي والإفريقي في الدوري التونسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب فريق الترجي التونسي مباراة قمة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفاً على نظيره الإفريقي اليوم الأربعاء، على ملعب المنزه، في قمة منافسات الجولة 22 من عمر مسابقة الدوري التونسي.

يدخل الترجي مباراة اليوم متربعاً على صدارة جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 53 نقطة، متفوقاً بفارق 10 نقاط عن الصفاقسي صاحب المركز الثاني، قبل انطلاق الجولة 22، فيما يأتي الأفريقي في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

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ويسعى الترجى لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل تعزيز صدارته للدوري التونسي، والاقتراب خطوة أكبر من أجل التتويج باللقب، فيما يأمل الأفريقي في حسم الديربي لصالحه، وتحقيق الفوز الثاني توالياً، بعد تفوقه على البنزرتي 1-0 في الجولة الماضية.

وشهدت قائمة "باب سويقة" لمباراة الديربي عودة كل من الليبي حمدو الهوني، والجزائري إلياس الشتي، بعد تعافيهما من الإصابة، في حين يتواصل غياب المهاجم إبراهيما واتارا بسبب الإصابة، وفادي بن شوف لأسباب فنية.