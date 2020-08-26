رياضة | عاجل.. ليونيل ميسي يختار جوارديولا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. ليونيل ميسي يختار جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختار ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني الرحيل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي تحت قيادة مديره الفني بيب جوارديولا من أجل اللعب معه جديد.

وقال الصحفي الموثوق مارسيلو بيشلر: "ميسي بالفعل اختار اللعب لمانشستر سيتي ويريد مزامنة بيب جوارديولا من جديد".

وكان ميسي قد أرسل فاكسًا إلى إدارة برشلونة يخطر فيها النادي برغبته في عدم الاستمرار لسنوات مقبلة وإنهاء مسيرته داخل الكامب نو من خلال استغلال البند الموجود في عقده بالسماح له بالرحيل عقب نهاية هذا الموسم.

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وتواجه أندية مثل مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي أزمة في التعاقد مع ميسي بسبب مغالطات اللعب المالي النظيف.

فيما سيكون راتب اللاعب الأرجنتيني والمقدر بـ 70 مليون يورو عائقًا أمام إدارة إنتر ميلان الإيطالي وعدد من الأندية الأخرى من أجل إتمام التعاقد مع ميسي.