شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجهز إيريك تراوري للمباريات المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز إنه سعيد للغاية بالأداء القوي والفوز الكبير على الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة، مشيرا إلى الفريق خاض ٤ مباريات خلال أسبوعين فقط وبعد فترة إعداد صعبة، وسعيد بالنقطة العاشرة وتسجيل ١٠ أهداف واستقبال ٣ أهداف فقط.

المدرب قال في المؤتمر إنه فخور وسعيدا بأداء لاعبيه وتنفيذ التعليمات بصورة جيدة وبرغم الفوز الكبير بثلاثية إلا أن هناك بعض الأخطاء الشخصية حدثت داخل الملعب نعمل على علاجها وإصلاحها في التدريبات والمباريات المقبلة.

تشاتشيتش أشار إلى أن عبدالله السعيد لاعب مهم لأي فريق في الدوري، وبيراميدز لعب بدونه والمجموعة كلها كانت على قدر المسئولية وإبراهيم حسن أدى الدور بشكل رائع، وكذلك إبراهيم عادل الصاعد المميز، وعودة محمد فاروق مهمة للغاية وساعد الفريق كثيرا، وعبدالله السعيد سيعود للتدريبات في أقرب وقت ممكن.

المدرب أكد أن إيريك تراوري شارك في التدريبات وسيكون جاهزا للمباريات المقبلة ولقاء أسوان، ومن مباراة لأخرى يتطور الأداء والمستوى والنتائج والفريق سيظهر بصورة رائعة.

المدرب أشار إلى أن ضغط المباريات يمثل ضغطا كبيرا على الفريق وبالطبع يتأثر اللاعبون كثيرا، وفي كل المباريات يسعى للدفع بعدد كبير من اللاعبين لتجهيزهم وفي شهر سبتمبر قبل نصف نهائي الكونفدرالية سيكون الوضع البدني أفضل بكثير وأكبر عدد من اللاعبين سيكون جاهزا، وسعيد بعودة تراوري وفاروق وعبدالله السعيد سيكون جاهزا خلال ٧ أيام على أقصى تقدير.

وبالنسبة للقاء المقبل أمام أسوان ونتائجه الجيدة مؤخرا مع مدربه أحمد كشري أكد تشاتشيتش أنه يتابع كل المنافسين وهم كذلك يتابعون بيراميدز، وفي الدوري المصري لا يوجد أي فريق سهل، وفي كل لقاء يجب أن تبذل أقصى جهد للفوز ومباراة السبت لن تكون سهلة مطلقا وهدفنا الفوز في جميع اللقاءات المقبلة.

Advertisements