شكرا لقرائتكم خبر عن أنطوي: الكونفدرالية هدف بيراميدز وتغلبت علي إصابتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر الغاني جون أنطوي مهاجم فريق بيراميدز إنه سعيد بعودته للمشاركة والتسجيل مجددا في مباراة الإنتاج الحربي بعد فترة صعبة من الإصابة والغياب، مشددا على أنه لا ينظر لنفسه والأرقام التي يحققها والأهم هو الفريق ومساعدته في الانتصار وحصد النقاط والتقدم في جدول الدوري.

أوضح أنطوي في تصريحاته للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز، أنه عاد من إصابة وغياب لفترة طويلة ويحاول العودة خطوة تلو أخرى للمشاركة واستعادة لياقته البدنية وحاسة التهديف، وهدفه في الإنتاج سيساعده على العودة سريعا، وتسجيل المزيد من الأهداف.

أنطوي قال إن لقب كأس الكونفدرالية هو الهدف الرئيسي لفريق بيراميدز خلال الموسم الحالي وجميع اللاعبين تعاهدوا على بذل أقصى ما لديهم من جهد لتحقيق هذا الهدف الغالي، وبيراميدز سيحاول أن يكون مستعدا بأفضل صورة ممكنة قبل السفر للمغرب وخوض نصف النهائي أمام حوريا كوناكري الغيني.