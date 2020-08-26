شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: بيراميدز هدفه الفوز في كل المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عبر إبراهيم حسن نجم بيراميدز عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على الإنتاج الحربي وتسجيله هدفين من الثلاثية التي انتهت بها نتيحة اللقاء، مشددا على أن بيراميدز لديه هدف واضح وهو الفوز في كل مبارياته بالدوري ومحاولة الوصول لأفضل مركز يمنحه فرصة التواجد ببطولات أفريقيا في الموسم المقبل.

أوضح إبراهيم حسن للمركز الإعلامي بنادي بيراميدز أن الانتصار الكبير والثلاثية بشباك الإنتاج تمنح الفريق دفعة كبيرة لمزيد من الانتصارات مستقبلا، مشددا على أنه يحترم تماما وجهة نظر المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش في اختيار التشكيل وكذلك التغييرات، خاصة وأن بيراميدز يضم مجموعة رائعة من النجوم في مختلف المراكز وأي لاعب يحصل على الفرصة يبذل أقصى ما لديه للظهور وإثبات نفسه، وبيراميدز يمتلك فريقين ومع أي مجموعة قادر على الفوز والتقدم.

إبراهيم حسن أنه يتمنى عودة القائد عبدالله السعيد سريعا من الإصابة التي يعاني منها، لأنه لاعب مهم للغاية ووجوده لا غنى عنه داخل الملعب وخارجه، متمنيا أن يكون الوضع أفضل في المرحلة المقبلة.

تحدث إبراهيم حسن عن أن الفريق يهتم كثيرا بالفوز والانتصارات في الدوري ومحاولة الوصول لأفضل مستوى ممكن خاصة وأن الدوري ومبارياته هي بمثابة أفضل إعداد لمواجهة حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي كأس الكونفدرالية بالمغرب، والانتصارات في الدوري حافز كبير للاعبين، متمنيا أن يحقق اللقب مع بيراميدز مثلما حصده مع الزمالك ليكون أول لاعب يمتلك بطولتين لكأس الكونفدرالية في مصر.

نجم بيراميدز تحدث عن أن التركيز الكامل حاليا منصب على مباريات الدوري ومحاولة حصد كل النقاط المتاحة، وبعد ذلك سيغلق صفحة الدوري مؤقتا ويبدأ الإعداد لنصف نهائي كأس الكونفدرالية ومحاولة حصد اللقب الغالي الذي يعتبر الهدف الأهم للفريق حاليا، وتمنى أن يكون الكأس من نصيب بيراميدز الذق قدم بطولة رائعة ويستحق التتويج.

وحول مباراة الزمالك في الدوري المحدد لها يوم ٣ سبتمبر المقبل أكد حسن أنها مواجهة قوية خاصة في ظل المنافسة على وصافة الدوري ولكن التفكير حاليا منصب على مباراة أسوان يوم ٢٩ أغسطس لأنه لقاء بثلاث نقاط ولا بديل عن الفوز والتقدم في جدول الترتيب.

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