رسالة وداع من رئيس حكومة كتالونيا لـ «ميسي» : ستظل كتالونيا منزلك دائمًا

نشر رئيس حكومة كتالونيا، كيم تورا، رسالة خاصة إلى قائد نادي برشلونة، ليونيل ميسي، بعد طلب الأخير الرحيل عن الفريق الكتالوني خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب كيم تورا، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ستظل كتالونيا منزلك دائمًا، شكرًا جزيلًا لك على كل هذا الوقت من السعادة وكرة القدم الرائعة والاستثنائية التي قدمتها لنا".

وأضاف: "لقد كنا محظوظين بما فيه الكفاية لمشاركة بضع سنوات من حياتنا مع اللاعب الأفضل في العالم، والرياضي النبيل الذي لن ننساه أبدًا، ليونيل ميسي".

يذكر أن ليونيل ميسي أبلغ إدارة برشلونة بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد الاجتماع الذي عقده مع رونالد كومان المدير الفني الجديد لبرشلونة.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أن إدارة برشلونة أكدت تلقيها فاكس من ميسي، لكنها تشدد على أن البند الذي يسمح للأرجنتيني بالرحيل، انتهى في 10 يونيو الماضي.

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وأضافت: "إدارة برشلونة أبلغت ميسي بأن لديه عقدا حتى العام المقبل، والقضية الآن بين المحامين".

أما المسؤولون عن إدارة أعمال ميسي يؤكدون أن قرار فسخ التعاقد من طرف واحد يحق لليو في ظل مد الموسم بسبب جائحة كورونا.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن ميسي أبلغ برشلونة بعدم نيته الحضور لمران الفريق استعدادا للموسم الجديد بالفعل ولن يخضع للفحوصات الطبية الاعتيادية.

وكان ميسي اجتمع مع مدرب برشلونة الجديد رونالد كومان صباح اليوم الثلاثاء، وأوضحت قناة "كواترو" الإسبانية أن الأجواء لم تكن جيدة خلاله، وطالب ميسي بالرحيل بعده.

وخرج ميسي غاضبا ومستاء نظرا لحدة أسلوب كومان، والذي أكد أنه سيجرده من كافة الامتيازات التي تمتع بها في السنوات الماضية، وسينهي سطوة النجوم على غرفة تبديل الملابس.