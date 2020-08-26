«سعر البرغوث 700 مليون يورو» .. برشلونة يعلن شروط التعاقد مع «ميسي»

حدد نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، سعر نجمه وقائده الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وفق ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وذكرت الصحيفة الإسبانية، أن أي فريق سيحاول التعاقد مع ميسي قبل انتهاء عقده، سيتوجب عليه دفع 700 مليون يورو، وهذا المبلغ، هو قيمة الشرط الجزائي في عقد "البرغوث" مع الفريق الكتالوني.

وأشارت الصحيفة في الآن ذاته، إلى أن رئيس برشلونة، جوسيب بارتوميو، واثق من بقاء ميسي مع "البارسا"، لا سيما وأنه يرتبط بعدد كبير من العقود الإعلانية.

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وكانت صحيفة "The Sun" البريطانية، كشفت في وقت سابق، أن أندية باريس سان جيرمان، وإنتر ميلان، ويوفنتوس، تتنافس للتعاقد مع ميسي، الذي أثيرت مؤخرا شائعات قوية حول رغبته في الرحيل عن برشلونة.

وأكدت التقارير، أن صاحب الـ33 عاما، أخبر مدرب برشلونة الجديد، الهولندي رونالدو كومان، برغبته في المغادرة، وأنه يرى نفسه خارج الفريق الكتالوني أكثر من داخله.

ويرتبط ميسي، الذي يدافع عن ألوان برشلونة منذ العام 2003، بعقد مع "البارسا" يمتد حتى صيف العام 2021.