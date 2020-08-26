شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُخطط لاقتحام حصون الجونة لإصلاح زلزال القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي اختباراً محلياً جديداً عندما يواجه الجونة على ستاد القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء وبالتحديد في تمام التاسعة مساء، في المواجهة المقرر اقامتها بين الفريقين ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون من بطولة الدوري العام.

ويسعى فريق الكرة الأول بالأهلي لتحقيق الفوز على الجونة لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة التحليق في صدارة جدول المسابقة الذي يعتليه الفريق الأحمر برصيد 56 نقطة، وذلك بعد تعرضه لأولى هزائمه هذا الموسم على المستوى المحلي في الجولة الماضية أمام الغريم التقليدي الزمالك بنتيجة 3/1، وهي الهزيمة التي فجرت زلزال الغضب داخل القلعة الحمراء وأجبرت إدارة الكرة على عقد جلسة عاجلة مع رينيه فايلر المدير الفني للفريق لاستيضاح أسباب الهزيمة، كما عقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مصارحة مع اللاعبين أكد خلالها على الثقة التامة في اللاعبين، وعلى قدرتهم فى العودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلي تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلى أو القاري.

يدخل الأهلي مواجهة الجونة وهو منقوصاً من بعض نجومه أبرزهم رمضان صبحي المنتهية اعارته للفريق، محمود عبد المنعم كهربا تنفيذاً لعقوبة الإيقاف، وليد سليمان، حسين الشحات ومحمود متولي بداعي الإصابة بينما يستعد الأهلي خدمات أحمد الشيخ بعد شفائه من الإصابة ،كما يعود صالح جمعة لقائمة الفريق بعد غياب طويل، حيث أعلن اللاعب تواجده في المباراة ووعد الجماهير بتقديم أفضل ما لديه مع الفريق.

وعقد فايلر جلسة مطولة مع لاعبي الأهلي شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، وطالب فايلر اللاعبين بطى صفحة مباراة القمة والتفكير فى مواجهة الجونة، مؤكداً أن الفريق واجه سوء حظ كبير فيها، وكان هناك سوء حظ أيضاً فى سيناريو المباراة والذى لم يخدم الفريق، في الوقت الذي لم يكن عدداً من اللاعبين في يومهم فضلاً عن الإصابات والغيابات العديدة التى ضربت الفريق فى الفترة الأخيرة على حد قوله.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفنى والإدارى مسحة كورورنا صباح يوم الاثنين الماضي استعدادا لمواجهة الجونة، وذلك وفقا لبرتوكول وزارة الشباب والرياضة الذى يؤكد على إجراء مسحات طبية لجميع الفرق قبل المباريات الرسمية.

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على الجانب الأخر يدخل الجونة المباراة وهو يمر بحالة من عدم الاتزان خاصة وأن نتائج الفريق منذ استئناف بطولة الدوري جاءت سلبية، وأخرها الخسارة في الجولة الماضية أمام نادي مصر بهدف نظيف ليتوقف رصيده عند النقطة 21 محتلاً المركز الرابع عشر.

ويحاول البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للجونة الاستعانة باللاعبين أصحاب الخبرات في مواجهة الأهلي، أملاً في تحقيق المفاجأة واقتناص نتيجة إيجابية أمام متصدر جدول الترتيب لتحسين وضع الفريق في جدول المسابقة.