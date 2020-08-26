شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. محمد صلاح يحرز هدفا عالميا فى غانا ويصعد بالفراعنة لربع نهائى كأس الأمم 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد هدف محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب الوطنى، فى المنتخب الغانى فى الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية عام 2017 بالجابون من الأهداف التى لا تنسى نظرا لقوة الهدف وتأثيره واحتلال الفراعنة لصدارة المجموعة برصيد 7 نقاط.

جاء الهدف فى الدقيقة العاشرة من ضربة حرة مباشرة سددها محمد صلاح قوية داخل الشباك واستطاع بعدها المنتخب الحفاظ على فارق الهدف حتى تحقق المراد بخطف الثلاث نقاط.

بدأ المنتخب المباراة بتشكيل مكون من عصام الحضرى فى حراسة المرمى أمامه الرباعى من اليمين للشمال أحمد المحمدى وعلى جبر وأحمد حجازى وأحمد فتحى وفى الوسط طارق حامد ومحمد الننى ومحمد صلاح وعبد الله السعيد و محمود تريزيجيه وفى الهجوم مروان محسن.