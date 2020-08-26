شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المقاولون العرب تعتذر لجماهير الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس محمد عادل المشرف العام علي فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الشركة الراعية المسؤولة عن بطولةا لدوري المصري، تأخرت عن سداد المستحقات الخاصة بنادي المقاولون العرب لفترة كبيرة للغاية ووصلت إلي 7 شهور تقريبا.



وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية لبرنامج حضرة المواطن"أن إدارة المقاولون خاطبت الشركة الراعية من أجل سداد أي مبلغ خاص لنادي المقاولون ولكن لم يكن هناك أي إستجابة مطلقا، وتم تجاهل جميع إتصالات إدارة المقاولون العرب".

وأكمل"نقدر للغاية جماهير نادي الزمالك داخل مصر وخارجها، وقرار عدم إذاعة المباراة هو من أجل الضغط علي الشركة الراعية من أجل دفع المبالغ المستحقة لإدارة المقاولون هذا الموسم".



وأختتم"من الواضح أن تكون الشركة الراعية قد سددت أقساط لبعض فرق أندية الدوري الممتاز، ولكن هذا الشئ لا يهم إدارة المقاولون فالفريق يبحث عن حقوقة فقط دون التدخل في حقوق الأندية الأخري المتواجدة بالدوري الممتاز".