شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حكومة كتالونيا مودعا ميسي: ستظل كتالونيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل كيم تورا، رئيس حكومة كتالونيا، رسالة وداع للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب قراره بالرحيل عن فريقه برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وقال: ستظل كتالونيا منزلك دائمًا، شكرا جزيلا لك على كل هذا الوقت من السعادة وكرة القدم الرائعة والاستثنائية التي قدمتها لنا.
وأضاف: لقد كنا محظوظين بما فيه الكفاية لمشاركة بضع سنوات من حياتنا مع اللاعب الأفضل في العالم، والرياضي النبيل الذي لن ننساه أبدا، ليونيل ميسي«.
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