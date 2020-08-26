شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار: الإنتاج الحربي يحتاج لمدرب وفكر جديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي أن فريقه يحتاج للتغيير حاليا ولابد من مدرب جديد وسيترك مهمته عقب لقاء طلائع الجيش، مشددا على أنه يتحدث مع اللاعبين في المحاضرات قبل المباريات لا ينفذ منها أي شيء تماما داخل الملعب، وكان يلتمس العدز للاعبين في المباريات الأخيرة ولكن أمام بيراميدز الأمر لا يحتمل وكان قرار الرحيل ولقاء الطلائع سيكون الرحيل.
أوضح مختار أن مجدي عبدالعاطي ليس في يده عصا سحرية ليضيف للفريق في هذا التوقيت الصعب، وفريق تدرب ٦ أيام وخاض مباريات صعبة من بينها الأهلي وبيراميدز، ومن الطبيعي التراجع وهذه النتائج، ولكن لابد من الرحيل والقرار نهائي ومنحت فرصة للإدارة لتبحث عن مدرب جديد حتى الانتهاء من لقاء الطلائع.
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