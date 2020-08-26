شكرا لقرائتكم نادي مصر يستدرج المصري البورسعيدي في برج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج نادى مصر نظيره المصرى البورسعيدى في السادسة والنصف مساء اليوم الاربعاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري العام في مواجهة صعبة للفريقين ، يدخلها نادى مصر بعد الفوز على الجونة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة فيما خسر المصرى البورسعيدى من مصر المقاصة بهدفين دون رد في ذات الجولة.

ويحتل نادى مصر المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز في 3 وتعادل في 7 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبيه 13 هدفاً وتلقت شباكه 28 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز في 5 وتعادل في مثلهم وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 19 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

وطالب خالد جلال المدير الفني لنادى مصر لاعبيه بمواصلة الصحوة بعد الفوز على الجونة في عقر داره لإستكمال خطة وداع المركز الأخير والهروب من شبح الهبوط لاسيما أن الفريق حصد أربعة نقاط في مباراتيه الأخيرين بالتعادل مع الزمالك والفوز على الجونة في المقابل يسعى طارق العشرى المدير الفني للمصرى البورسعيدى لإيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يداهم الفريق بعد سلسلة إصابات كورونا التي ضربت اللاعبين والجهاز الفني في الفترة الأخيرة.

ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام المصرى البورسعيدى مكون من :"عصام ثروت ، شريف أشرف، أحمد أوكا، أحمد يوسف، إسلام صلاح ، مصطفى سلطان، هشام عبدالحميد، محمد توبه، كيليف كانديا ، ويليس الفيس، رضا الويشي".

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ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى البورسعيدى أمام نادى مصر مكون من :"حسام عياد وكريم العراقي وإسلام أبو سليمة وعمر كمال عبد الواحد وعبد الناصر دى ماريا واحمد ياسر وعمرو موسى وفريد شوقى وايزي ايميكا وحسن على وأوستين أموتو".