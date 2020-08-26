شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يختتم استعداداته اليوم في الإسكندرية لمواجهة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم الخميس فريق الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة استعداداته لمواجهة طنطا المقرر لها التاسعة مساء غداً الخميس على ستاد الإسكندرية في إطار مباريات الجولة 22 للمسابقة في محاولة لتحقيق الانتصار الأول بعد غياب في خمس مباريات متتالية، وهى المواجهة التى يستعيد فيها لاعبه أسامة إبراهيم الذى غاب عن مواجهة الحدود بسبب الايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث فى مواجهة وادى دجلة ، ومن المقرر أن يخوض الاسماعيلى مرانه الرئيسى على ستاد الاسكندرية تجنبا للارهاق حيث يدخل معسكر مغلق هناك والمبيت هناك استعداداً للمباراة.

وقرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان توجيه الشكر للفرنسي ” ديديه جوميز ” المدير الفني لفريق الكرة الأول والإكتفاء بالفترة التى قضاها على رأس الإدارة الفنية للفريق ، جاء القرار فى أعقاب تعادل الفريق فى مباراتين متتاليتين أمام وادي دجلة وحرس الحدود وعدم تقديم الفريق لمستواه المعهود وظهور اللاعبين بحالة بدنية وفنيه غير جيدة ، وبناء عليه قرر مجلس إدارة النادى بإجماع الاراء توجيه الشكر للفرنسي مع كل التمنيات له بالتوفيق فى خطوته المقبلة .

وقام الفرنسى ديديه جوميز بجمع متعلقاته الشخصية من النادى ووداع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفنى المعاون له متمنياً لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة، عقب تلقيه إخطاراً من مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بإنهاء العلاقة بين الطرفين اليوم بسبب سوء تراجع نتائج الدراويش فى عهده ، وكان المدرب الفرنسى يرتبط بتعاقد مع الفريق الأصفر انتهى فى 30 يونيو الماضى ولكن مجلس إدارة الإسماعيلى قرر استمراره لنهاية الموسم عقب توقف المسابقة فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا قبل أن يقرر رحيله لإنقاذ سفينة الدراويش.

Advertisements

وتولى جوميز المسئولية الفنية للإسماعيلى فى 7 يناير الماضى، خلفآ للمدرب العام أدهم السلحدار الذي كان يتولي المهمة بشكل مؤقت ،حيث تمكن المدرب الفرنسي من الصعود بالإسماعيلى إلى دور قبل النهائى فى كأس البطولة العربية وقطع شوطآ للوصل الى النهائى، بعد الفوز على الرجاء المغربى ذهاباً بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف قبل أن يتم تأجيل لقاء العودة بسبب جائحة كورونا.

قاد جوميز الإسماعيلى فى 11 مباراة بواقع 8 مباريات فى الدورى + مباراتين فى البطولة العربية + مباراة بكأس مصر، واستطاع جوميز تحقيق الفوز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 3 مواجهات، وسجل الدراويش تحت قيادته 14 هدفاً وتلقت شباكه 11 هدفاً، كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16تحت قيادته.