رودريجو مورينو سادس صفقات ليدز يونايتد في الميركاتو الصيفي والأغلى في تاريخه

أعلن نادي فالنسيا الاسباني، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، إتفاقه بشكل رسمي مع ليدز يونايتد الإنجليزي على انتقال المهاجم الدولي الاسباني رودريجو مورينو في الميركاتو الصيفي الحالي إلى النادي الصاعد حديثًا إلى الدوري الانجليزي الممتاز.

وقالت إدارة فالنسيا في بيان رسمي “النادي اتفق مع نظيره الانجليزي (ليدز) على انتقال رودريجو مورينو بعد الانتهاء من الوثائق المطلوبة وكذا اجتياز الفحص الطبي الإلزامي”.

وشكر فالنسيا رودريجو مورينو على الست سنوات التي قضاهم مع الفريق، حيث شارك في 220 مباراة سجل خلالهم 56 هدفًا وتوج بلقب كأس ملك إسبانيا عام 2019.

وذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الصفقة كلفت ليدز يونايتد مبلغ 30 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات سيسددها النادي في المستقبل.

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أغلى لاعب في تاريخ ليدز يونايتد

صار رودريجو اللاعب الأغلى في تاريخ نادي ليدز يونايتد، ليكسر الرقم الذي صمد لمدة 20 عامًا باسم المدافع الانجليزي الشهير “ريو فرديناند” عندما انتقل لصفوف الفريق من وست هام يونايتد في صيف 2000 نظير 26 مليون يورو.

يذكر أن صفقة رودريجو مورينو هي السادسة بالنسبة ليدز يونايتد تحت قيادة المدير الفني ” مارسيلو بيلسا ” خلال الميركاتو الصيفي 2020.

واستعار ليدز يونايتد الجناح الإنجليزي “جاك هاريسون” من مانشستر سيتي، وتعاقد مع كودي دراميه من فولهام ثم ضم جو جيلهاردت من ويجان أثلتيك، بالاضافة لحارس لوريان إيان ميسلير.

وكان البرتغالي هيلدر كوستا ضمن أهم صفقات ليدز يونايتد هذا الصيف، حيث كلف انضمامه من ولفرهامبتون مبلغ 17.7 مليون يورو.