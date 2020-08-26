رياضة | هشام عبد الرسول: الخطيب أول لاعب مصر تم عمل وثيقة تأمين له

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر هشام عبد الرسول: الخطيب أول لاعب مصر تم عمل وثيقة تأمين له والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هشام عبد الرسول لاعب المنتخب المصري السابق، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، هو أول لاعب في مصر تم عمل وثيقة تأمين له.

وأوضح عبد الرسول خلال تصريحاته لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو عبر شاشة النهار، أنه عقب تعرضه لحادث، لم يحصل على تعويضات مالية، وذلك لأنه لم يكن لديه وثيقة تأمين.

Advertisements

ونوه لاعب منتخب مصر السابق، إلى ضرورة إلزام الأندية بعمل وثيقة تأمين للاعبين، خاصة وأن في مختلف الدوريات العالمية، تؤمن على لاعبيها.

وتابع، "لابد من دراسة تجارب الدوريات العالمية في هذا الشأن، والاستفادة منها وتطبيقها بالدوري المصري ".