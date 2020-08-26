رياضة | رد غير متوقع من إكرامي بشأن اقتراب رمضان صبحي من الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رد غير متوقع من إكرامي بشأن اقتراب رمضان صبحي من الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شريف إكرامي لاعب الأهلي ومنتخب مصر، أنه ليس من الطبيعي أن يلعب رمضان صبحي في مكان غير النادي الأهلي في مصر.

وقال اكرامي في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد أنه ليس من الطبيعي أن ينضم رمضان صبحي الى بيراميدز بالنسبة لجماهير الأهلي".

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وأضاف أن البعض داخل النادي الأهلي طالبه بالاعتزال والعمل الاداري داخل النادي ولكنه رفض.

واتم انه يفضل الاستمرار داخل الملعب والبقاء ولم يفكر في الاعتزال بعد.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن شريف إكرامي هو من شجع رمضان صبحي على الرحيل من الأهلي.