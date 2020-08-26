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رياضة | بايرن ميونخ يسهل مهمة ليفربول لضم نجم الفريق البافاري

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بايرن ميونخ يسهل مهمة لضم نجم الفريق البافاري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن بعض التنازلات التي قدمها بايرن ميونخ، من أجل مستقبل لاعب وسطه الإسباني تياجو ألكانتارا

 

وبحسب ما ورد بصحيفة "ميرور" الإسبانية: " فأن بارين ميونخ، لم يرفض رحيل تياجو عن الفريق، والذهاب إلي صفوف ليفربول مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، بعدما أصر سابقا على عدم الاستغناء عنه بأقل من 36 مليون جنيه إسترليني.

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وأضافت: " ترغب إدارة البايرن في درست جميع الخيارات المطروحة، وفضلت في النهاية تخفيض ثمن اللاعب بدلا من الاستغناء عنه دون مقابل صيف العام القادم".

 

ويرغب ليفربول في تعزيز صفوف خط الوسطه باللاعب الإسباني الذي قدم أداء مميز في مسابقة هذا الموسم، وكان أحد الأسباب الرئيسية في نيل اللقب.

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