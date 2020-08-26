رياضة | نجم ريال مدريد السابق: الأندية في إسبانيا ملزمة بعلاج لاعبيها.. والملكي تعامل معي بشكل جيد خلال إصابتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد السابق: الأندية في إسبانيا ملزمة بعلاج لاعبيها.. والملكي تعامل معي بشكل جيد خلال إصابتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح روبين دي لاريد لاعب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، أن جميع الأندية في إسبانيا، تتكفل بكافة تكاليف علاج لاعبيها عند تعرضهم لإصابات قوية.

وأكد روبين في تصريحات عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار، أنه تم تعويضه ماديا بعد أن تعرض لأزمة قلبية، حيث حصل على حكم بأنه لن يمارس كرة القدم مرة أخرى.

وواصل نجم ريال مدريد السابق، "في الحالات التي تشبه حالتي، تكون الأندية مجبرة على تعويض اللاعبين ماديا".

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وأشار إلى أن الاتحاد الإسباني تعامل بشكل جيد مع إصابته، لكن ريال مدريد كان يتابعه بشكل جيد في المستشفيات.

واستكمل، "عند إصابتي لم تتواجد تحاليل طبية تحسم أمر عودتي للملاعب، ولكن المحكمة القضائية أعطتني 6 أشهر نهائية لـ أحسم عودتي للملاعب من عدمها".