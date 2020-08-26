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رياضة | ميدو: سيناريو كومان وبرشلونة أشبه بفترة جوزيه الثانية مع الأهلي

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كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ميدو: سيناريو كومان وبرشلونة أشبه بفترة جوزيه الثانية مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

 

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، مايحدث في خلال الوقت الحالي، جعلني أعود بالذاكرة إلى عدة سنوات مضت، عند عودة البرتغالي مانويل جوزيه لتدريب الأهلي، خلال فترته الثانية.

 

حيث شبه ميدو في تصريحاته عبر برنامجه "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة النهار، عودة رونالد كومان إلى برشلونة، بفترة عودة جوزيه الأهلي في فترته التانية.

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وأشار إلى أن كومان هو الأنسب بالفعل لتدريب برشلونة، وذلك يرجع لكونه يمتلك الجينات الخاصة بالفريق الكتالوني.

 

جدير بالذكر أن كومان كان تولى قيادة برشلونة خلفا لكيكي سيتين الذي رحل عن تدريب الفريق الكتالوني بعدما فقد لقبي ودوري أبطال أوروبا.

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