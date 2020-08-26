رياضة | الإنتاج الحربي يكشف حقيقة استقالة مختار مختار بعد هزيمة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي يكشف حقيقة استقالة مختار مختار بعد هزيمة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خالد مهدي مدير الكرة بالإنتاج الحربي حقيقة استقالة مختار مختار المدير الفني لفريق العجلات الحربية وذلك عقب الخسارة أمام بيراميدز في الدوري المصري.

وقال خالد مهدي في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس" مع الإعلامي أحمد شوبير :" مختار مختار بعد مباراة الفريق والخسارة من بيراميدز كان غاضبا وتحدث معي أنه سيرحل عن الإنتاج الحربي بعد مباراة طلائع الجيش القادمة".

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وأضاف :"ناقشته في أمر الاستقالة وأنه يجب أن يهدأ أولا ولا يأخذ أي قرار إلا بعد التفكير، وقال لي لا أعلم كيف سأتعامل ومستوي الفريق في إنحدار".

وتابع :"كابتن مختار لم يقدم استقالته وسيتواجد مع تدريبات الفريق غدا وسنجلس مع اللواء أشرف عامر للوصول لحل ونعلم جيدا أن الفريق قد مر بأزمة كبيرة وهي فيروس كورونا".