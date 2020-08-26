شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الانتاج : أخطرت مدير الكرة برحيلي بعد مباراة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي إنه حزين للخسارة أمام بيراميدز بثلاثية موضحا أن الإنتاج يمر بفترة عصيبة للغاية في الأداء والنتائج، وبعد الإصابات العديدة بكورونا تأثر الإعداد كثيرا ووضح تراجع النتائج.

المدرب أكد في المؤتمر الصحفي أن الإجهاد الشديد وضح على لاعبي فريقه بسبب ضيق فترة الإعداد والتأثر بكورونا، وكان لديه أمل أن يكون الأداء أفضل ولكن للأسف الشديد كل لقاء يشهد نتائج سلبية تحبط الفريق، مشيرا إلى أن الهدف المبكر لبيراميدز أحبط اللاعبين بشدة، كما أن هناك أخطاء كبيرة في معظم الخطوط.

مختار أشار إلى أن الإنتاج الحربي خارج نطاق الخدمة تماما، مشيرا إلى أن الوضع صعب والأمور تسير من سيء لأسوأ موضحا أنه تحدث مع مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي وقرر الرحيل بعد مباراة طلائع الجيش المقبلة لأن الوضع صعب وترك مساحة لإدارة النادي لاختيار مدرب بديل لديه القدرة على تغيير المسار مستقبلا، ويشعر بأن مشواره انتهى مع الإنتاج والفريق يحتاج لمدرب جديد ومباراة الطلائع ستكون الأخيرة له على رأس قيادة الفريق.