شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة اتحاد الشرطة يشارك في دوري الكرة النسائية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام نادي اتحاد الشرطة الرياضي، برئاسة اللواء حازم الحبروك والعميد ياسر العدوي مدير النشاط الرياضي بتكوين فريق للكرة النسائية للمشاركة لأول مرة في دوري كرة القدم النسائية بداية من الموسم الرياضي القادم.
وقامت الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على الكرة النسائية بزيارة مران الفريق بناء على دعوة من سونيا سعيد المدير الإداري والجهاز الفني الذي يضم احمد حسين المشرف على الفريق وماهر محسن المدير الفني وهنادي سيد مدرب حراس المرمي وأميرو مصطفي مخطط الاحمال.
وأكدت سحر عبدالحق خلال زيارتها لمران الفريق مساء اليوم، أن مشاركة نادي الشرطة في دوري السيدات داعم قوي للعبه وحافز جيدا لتطويرها توسيع القاعدة خاصة في ظل دراسة لجنة كرة القدم النسائية، كيفية الإستفادة من مشاركة الأندية الجماهيرية والكبيرة في دورى الكرة النسائية.
وقالت المشرف العام على الكرة النسائية، إن مشاركة أندية القمة، والدوري الممتاز في دوري السيدات، يساهم في بناء منتخبات قوية للكرة النسائية بمختلف فئاتها العمرية مستقبلا.
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